Nicola: “Abbiamo trovato ciò che stavamo cercando. La salvezza passa da queste partite”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, dopo la vittoria ottenuta sul campo del Lecce è intervenuto al microfono di Dazn: “Abbiamo trovato ciò che stavamo cercando. Abbiamo modificato qualcosa a livello tattico, incontrando due squadre come Napoli e Lecce che hanno qualità diverse ma lo stesso modo di stare in campo. Abbiamo dato continuità difensiva alla prova col Napoli e siamo stati pericolosi quando potevamo in avanti. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi. Bravi anche i nuovi arrivati, che si sono integrati con grande umiltà. Per noi questa partita rientra nelle partite del nostro campionato, una di quelle che ci possono permettere di raggiungere la salvezza”. Poi ha proseguito: “Io credo nella squadra che alleno, so l’obiettivo che dobbiamo perseguire. Bisogna vedere la prima parte del campionato che ci ha visti performare. Abbiamo incontrato squadre come Torino, Milan, Atalanta e Napoli dopo la sosta e abbiamo fatto punti col Torino, nell’unica partita che sulla carta ci permetteva di sperare di raccogliere punti. Bisogna sempre considerare l’avversario e il momento che stavamo attraversando noi. Non ci nascondiamo contro squadre con cui dobbiamo costruire la nostra salvezza”.

Poi ha proseguito parlando di Boulaye Dia: “Ha fatto una partita straordinario in un ruolo che conosce bene e interpreta anche meglio. E’ abile a diventare seconda punta e a sacrificarsi. Ma noi viviamo in un contesto in cui è difficile non sacrificarsi, nessuno può non farlo. Non possiamo permetterci di fare partite in cui non mettiamo il nostro DNA e non ci sacrifichiamo come squadra”.

E su Troost–Ekong: “Io sì perché lo conosco, l’ho allenato a Udine. Ci ha dato personalità, prestanza fisica, capacità di guidare la difesa. E’ anche un aiuto vocale, in campo c’è anche quello che è un deterrente per l’avversario. Noi rispettiamo sempre le qualità degli avversari, in questo campionato va fatto. Ma allo stesso tempo vogliamo dimostrare di poter essere competitivi con tutti. Stasera ci siamo riusciti e abbiamo dato continuità alla prestazione col Napoli”.

Foto: Twitter ufficiale Davide Nicola