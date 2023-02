Nicola: “Abbiamo preso gol nei momenti chiave della gara. Bisogna anche dare merito all’avversario”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo fatto discretamente bene. Abbiamo preso gol nel momento chiave del match, ma bisogna accettarlo: non possiamo crocifiggere un giocatore per un errore. I giovani vanno aspettati. Poi è ovvio che prendere gol in momenti chiave non ti facilita le cose: poi diventa difficile rimediare. Nella ripresa abbiamo dovuto per forza di cose cambiare qualcosa, alzando il baricentro ma abbiamo preso il terzo gol. Dopo è diventato ovviamente tutto più difficile. Bisogna riconoscere il merito dell’avversario, ma andiamo avanti così. Non è andata come volevamo ma ora pensiamo alla gara di lunedì che è importantissima contro il Verona. Prendiamo quello che di buono c’è, ovvero la mentalità con cui abbiamo approcciato alla partita”.

Foto: twitter Salernitana