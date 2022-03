Nicola: “Abbiamo fame e crediamo nell’obiettivo. La spinta dei tifosi sarà fondamentale”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana ha la sfida in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Domani ultima spiaggia? E’ un concetto che va contro le mie idee. E’ una opportunità, questo sì. Ma non amo questo termine, non è parte del mio vocabolario. Non finisce certamente domani il campionato della Salernitana. Sono arrivato qua un mese fa, noi abbiamo il dovere di inseguire i nostri sogni e quelli della nostra tifoseria. Non si può ridurre tutto ai 90 minuti di domani, a me interessa perseguire l’obiettivo. Non ha senso proprio in termini sportivi. Ci sono tre punti in palio, è una chance incredibile e il resto non mi interessa”.

Sulla squadra: “Vorrei che vi ricordaste anche che, nelle ultime tre partite, al secondo minuto abbiamo subito una clamorosa occasione per sbloccare lo 0-0. Questa squadra ha modificato molti dei suoi numeri. Sappiamo che non possiamo ottenere tutto e subito, stiamo cercando di curare i difetti ed esaltare i punti di forza mettendo in campo senso d’appartenenza e non solo idee ed organizzazione di gioco. Vogliamo battere le avversarie, ci manca questo step e chissà che domani non possa essere l’occasione giusta”.

Fattore campo determinante: “Il nostro stadio, determinato dalla nostra gente, ha un pathos maggiore rispetto alle possibilità che ti costruisci in trasferta. Ma anche fuori casa la gente ci segue in massa. Allo stesso tempo dico che non voglio assolutamente due atteggiamenti diversi: la spinta del pubblico si avverte ed incide, il resto dobbiamo mettercelo noi. A Milano ho visto coraggio, poi è chiaro che vedi il risultato e sembra tutto negativo”.

Su Ribery: “Si è allenato per ritrovare la miglior condizione, ma domani non ci sarà”.

Qual è lo stato d’animo della Salernitana? “Se i tifosi vedessero gli allenamenti, si renderebbero conto di quanto entusiasmo abbiamo. Ci crediamo. Fortemente. Non dobbiamo concentrarci troppo sull’obiettivo finale, ma sul lavoro quotidiano che ci permetterà di offrire una prestazione di squadra”.

Sul Sassuolo: “Il Sassuolo ha qualità, bisogna dire che affrontiamo sempre avversari che vivono il loro miglior momento e stanno costruendo cicli pluriennali. Quando puoi lavorare sullo stesso gruppo, riesci ad essere performante anche quando cambi allenatore e ci sono codici un pochino diversi. Nel nostro cammino incontreremo squadre di livello, è fondamentale concentrarci su noi stessi”.

Foto: Twitter Salernitana