Nicola: “Abbiamo dato tutto. Il Bologna è un avversario di qualità, ci abbiamo provato”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Non siamo stati molto precisi, nel fraseggio, nell’attaccare l’avversario dalla linea difensiva. Abbiamo subito due goal dove abbiamo fatto la nostra parte. Guardo gli errori che facciamo e li analizzo. Abbiamo mancato nella concretezza. Comunque il Bologna è un avversario con grande qualità. Ci abbiamo creduto ed è importante per me”.

Dove è mancata la qualità del Cagliari? “La stanchezza ha fatto la sua parte. Era la terza partita in pochi giorni, tra l’altro a Udine in dieci per oltre un’ora. La scelta della formazione è stata dettata dalla possibilità di non terminare la benzina dopo mezz’ora. Merito, comunque, del Bologna, anche se avremo potuto trovare prima noi il goal”.

Il secondo goal è stato simile a quello subito a Udine. “Non voglio giudicare gli errori precedenti. Dobbiamo costruire la nostra identità partita dopo partita. Dobbiamo continuare a migliorarci senza fermarci”.

