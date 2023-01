Nicola: “Abbiamo dato tutto. Iervolino? Non l’ho sentito, bisogna solo lavorare e andare avanti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha così commentato la prestazione dei suoi: nella sconfitta per 2-0 contro il Napoli: “Abbiamo dato tutto, abbiamo incontrato una squadra che tra Europa e Serie A ha pareggiato poche partite ed è forte tecnicamente. Da un certo punto di vista siamo contenti, potevamo anche riaprirla, Meret ha fatto una gran parata. Avendo avuto diverse difficoltà, come sintomi influenzali, sono contento dei ragazzi perché hanno dato tutto”.

Poi ha proseguito: “Analizzando le caratteristiche del Napoli si rischiava di essere meno legati tra le parti, ultimamente prendiamo troppe ripartenze per cui per noi era molto importante rallentare il loro gioco. Quello che conta per noi e per il momento che stiamo passando, come a Bergamo che avevamo creato due occasioni ma avevamo concesso troppo, per noi era essenziale giocare così legati. Le salvezze si conquistano anche in questo modo. Dia devo dire che si sta portando dal Mondiale qualche difficoltà legata alla caviglia, ma sono molto contento. Stasera volevamo tatticamente limitare Di Lorenzo e credo che alla fine gli interpreti siano questi, sia che giochi con un 3-5-2 sia con un 4-3-3. Stiamo provando un po’ di tutto a seconda degli avversari che incontriamo. Non è mai facile riprendersi dopo una sconfitta dove prendi tanti gol e noi ci siamo riusciti.”.

Infine, ha concluso parlando della questione società, in particolar modo con il presidente Iervolino: “Non ci siamo ancora sentiti, in questo momento bisogna solo lavorare e andare avanti”.

Foto: Twitter Davide Nicola