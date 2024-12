Nicola: “A parte che per 15 minuti abbiamo fatto un’ottima partita. Dobbiamo migliorare sulla fase realizzativa”

Dopo la dura sconfitta rimediata col Venezia, il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa per commentare l’esito della gara.

“Devo dire che a parte 15 minuti abbiamo fatto un’ottima partita, siamo entrati innervositi nel secondo tempo per la prestazione del primo. Nel primo tempo si è visto che abbiamo sbagliato davvero poco. Ma quel poco va eliminato, questo va accettato, non voglio alzare però troppo il peso specifico di queste responsabilità perché si rischia di togliere serenità. Si può sempre fare qualcosa di più quando subisci, così come in attacco quando non fai gol. Vedere le cose tutte positive quando vinci è un errore, così come quando perdi non puoi vedere tutto negativo. Sappiamo perfettamente dove dobbiamo migliorare, quello del gol è l’aspetto maggiore. Abbiamo un’identità chiara, iniziare una partita è sempre come essere in uno spartito tattico, poi in base a come va la partita, si cambia. Alcune volte abbiamo usato più punte insieme, oggi abbiamo dato un’ordine alla partita, ma poi ripeto: eravamo innervositi nella ripresa per aver subito quel gol. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla a parte il gol, nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa in più”.

Foto: Instagram Cagliari