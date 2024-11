Nicodemus (giornalista namibiano) risponde a Pérez: “Sono le parole di un uomo frustrato”

“Ci sono giornalisti che nessuno conosce e che sono entrati per votare quest’anno, senza i voti dei giornalisti di paesi come Uganda, Namibia, Albania e Finlandia, Vinicius avrebbe vinto questo Pallone d’Oro”.

Queste le parole proferite da Florentino Perez nell’assemblea dei soci del Real Madrid, ancora probabilmente indignato per la mancata vittoria del proprio numero 7, Vinicius Jr.

Dopo aver udito le parole del patron dei blancos, è arrivata la risposta del giornalista namibiano Sheefeni Nicodemus al programma El Larguero: “Fondamentalmente, sospetto che queste siano solo parole di qualcuno frustrato come il signor Pérez. Cioè, sente che il popolo del mio paese e degli altri paesi citati non ha un voto significativo perché siamo persone inferiori. Vorrei solo sapere, se fossi di una delle principali nazioni calcistiche e non fossi d’accordo con la tua opinione, quale sarebbe la tua argomentazione?”