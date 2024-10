Nico Williams sul razzismo: “Non posso sapere cosa prova Vinicius, ma nel calcio ci sono troppo offese”

n una lunga intervista rilasciata a El Mundo, Nico Williams, esterno della Spagna e dell’Athletic Club. ha parlato di molti temi, come quello del razzismo denunciato da Vinicius Jr: “Spagna è un Paese razzista? Ovviamente non sono nei panni di Vinicius e non so cosa proverà. Posso parlare per me ed è vero che nel calcio ci sono troppe offese. Non mi piace quando insultano gli altri, che sia Vinicius o Luka Modric. Devi andare in campo per divertirti e sostenere la tua squadra senza bisogno di insultare nessuno. Ultimamente ci sono stati troppi alterchi in pochi giorni. Del derby di Madrid, dei razzi di Roma… non lo capisco. Non lo so, penso che dobbiamo riflettere perché non capisco quei comportamenti e peggiorano il calcio. Troppe volte manca il rispetto per gli altri”.

Foto: Nico Williams Instagram