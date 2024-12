Nico Williams: “Sei mesi fa Morata mi disse ‘Vinceremo gli Europei'”

Nico Williams, in un’intervista alla rivista Club del Deportista, ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera, soffermandosi sulla vittoria dell’Europeo, sulla sua amicizia con Lamine Yamal e sui preziosi consigli ricevuti da Alvaro Morata.

“Sei mesi fa Morata mi disse: ‘Tu, vinceremo gli Europei, credici.’ Ci ha dato fiducia pensare che avremmo potuto realizzarlo. Tutti hanno remato nella stessa direzione, l’atmosfera era super speciale e calda grazie anche al mister e siamo riusciti a realizzare il sogno”. Poi ha aggiunto: “Eravamo molto innocenti, stavamo facendo i nostri affari e non ci siamo resi conto di ciò che avevamo generato finché non ho avuto le vacanze. “Sono felice di averlo potuto fare con Lamine.”

Cosa c’è nei tuoi geni?: “Il dribbling è qualcosa di innato che ho sempre avuto, è un talento che Dio mi ha dato e cerco di sfruttarlo il più possibile. E quello che mi alleno di più è la velocità: sono veloce, ma lavoro sulla velocità e sull’esplosività per riuscire a fare azioni migliori”.

Nomination al Pallone d’Oro: “È stata una sorpresa. Da bambino, tutti sognano di poter partecipare a un gala di quella portata, infatti quando ero piccolo mi piaceva guardare i gala in TV. Essere il numero 15 al mondo è incredibile, è anche una pressione in più che devi sopportare, ma sono molto felice di essere il numero 15 e spero che l’anno prossimo potrò essere più in alto”.

Foto: instagram Nico Williams