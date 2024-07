Nico Williams, ora il Barcellona prova ad andare fino in fondo

Nico Williams è stato uno dei grandi protagonisti dell’Europeo che ha visto il trionfo della Spagna. Accostato da una fonte italiana al Chelsea oltre 20 giorni, mai ci sono stati riscontri in tal senso. Al punto che quella stessa fonte ora si è buttata sul Barcellona senza spiegare per quale motivo il Chelsea non è più in pole (ammesso che lo sia stato…). Come svelato da Gianlugi Longari a partire dal 30 giugno adesso il Barcellona concentrerà ogni sforzo sulla stella dell’Athletic Bilbao.

Foto: instagram Nico Williams