Nico Williams fischiato al Camp Nou: “Sono rimasto sorpreso”

Intervistato da El Mundo Deportivo, l’esterno Nico Williams dell’Athletic Bilbao ha parlato dei fischi ricevuti dopo il no al Barcellona in estate.

Queste le sue parole: “Sono rimasto sorpreso, non mentirò. Ma beh, non gli ho dato molta importanza perché quando vai sul campo rivale è normale che ti fischino, quello che è successo è che questa volta era una questione personale. Va bene, penso che sia anche divertente purché non siano insulti. Essere fischiati è l’essenza del calcio e me la cavo abbastanza bene”.

Foto: Instagram personale