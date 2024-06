Nico Williams: ecco il funambolo basco che ha fatto impazzire Di Lorenzo

Lo avevamo segnalato prima dell‘Europeo come uno dei tre giocatori da seguire , perché il suo scintillante talento è assolutamente fuori discussione: chiedere a Di Lorenzo per credere. E pensare che in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport aveva dichiarato: “I compagni mi prendevano in giro, dicono che con Di Lorenzo non avrò vita facile, che è super intenso e mi starà addosso, appiccicato. Mi sa che hanno ragione.” Beh… non è andata proprio cosi, il terzino italiano non lo ha mai visto. Nico Williams nasce a Pamplona da genitori ghanesi ed è il fratello minore di Inaki. Esterno destro dotato di grande qualità tecniche nell’uno contro uno oltre ad una spiccata forza fisica si è reso protagonista di una stagione eccezionale con l’Athletic Bilbao come attestano gli 8 gol e i 19 assist messi a referto in 37 partite. Nella seconda partita del Gruppo B ha dato ampia dimostrazione di tutto il suo valore, irridendo a più riprese Di Lorenzo, in palese difficoltà. Il classe 2002 cresce nelle giovanili dell’Athletic Bilbao e fa il suo debutto in Primera Division il 28 Aprile 2021 nel match contro il Real Valladolid, terminato 2-2. Un anno dopo fa il suo debutto in Nazionale maggiore nel match di Nations League contro la Svizzera (24 Settembre 2022). Viene convocato per i Mondiali 2022 e nel novembre del 2022 realizza la sua prima rete con la Spagna nel match amichevole prima della manifestazione vinto per 1-3 contro la Giordania. Ovviamente il suo innato talento ha attirato l’interesse di molti club. A questo proposito The Athletic riporta che la clausola rescissoria del funambolico attaccante è di 55 milioni di euro, viste le sue qualità non sembra un cattivo affare…

Foto: instagram Nico Williams