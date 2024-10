Nico Williams: “Bilbao è casa mia e voglio continuare a godermela. Non penso al futuro”

Durante l’intervista al quotidiano spagnolo El Mundo, Nico Williams, è tornato a parlare delle voci che lo vedevano lontano dall’Athletic Bilbao: “Alla fine, devi conviverci. Il calcio funziona così, con tanti interessi da parte dei club, dei media, dei giocatori… e c’è sempre rumore attorno al tuo nome se fai bene. Non è una cosa né buona né cattiva, è quello che è e non influisce sulla mia prestazione. Continuo a fare lo stesso lavoro che ho fatto fino ad ora. Personalmente è stato anche un momento difficile in cui ti fermi a pensare a molti scenari ed è difficile, ma ho una famiglia e degli amici fantastici che mi supportano. Voglio pensare che questo non mi succederà ogni estate”.

Poi ha proseguito: “I tifosi sono molto contenti che io resti qui e io sono molto felice di essere qui. Bilbao è casa mia, voglio continuare a godermela e la verità è che sono molto felice. Ho sempre visto le cose molto chiaramente e penso che la gente lo veda. Penso che sto facendo molto bene e cerco di portare l’Athletic ai vertici della Spagna e dell’Europa, con questa finale a San Mamés di cui siamo così entusiasti. Questa è l’unica cosa che conta adesso”.

Foto: Nico Williams Instagram