Nico Paz risponde a Bonny: Como-Parma finisce 1-1. Una doppietta di Pinamonti tiene a galla il Genoa, è 2-2 con il Bologna

Concluse le due gare delle ore 15 in Serie A. Due pareggi nelle due gare odierne, 1-1 tra Como e Parma, 2-2 tra Genoa e Bologna.

A Como gara equilibratissima, andata a sprazzi, in momenti favorevoli ai padroni di casa, in altri agli ospiti. Parma che parte meglio, colpendo un palo con Almquist. Subito dopo, al 20′, è Bonny a sbloccare la gara per gli ospiti. Bonny trova un bellissimo gol di tacco. Reagisce il Como, con Cutrone che di testa trova attento Suzuki. Alal mezz’ora, traversa di Bernabé per il Parma. Al 45′, pareggiano i lariani con il primo gol in Serie A dell’astro nascente, Nico Paz. A fine primo tempo è 1-1.

Nella ripresa, inizia meglio il Como, intenzionato a passare in vantaggio. Ma il Parma è ancora più pericoloso con il nuovo entrato Mihaila che colpisce un palo clamoroso. Poi la partita si equilibra, i ritmi calano, il pareggio viene accolto da entrambe.

Termina 2-2 a Marassi tra Genoa e Bologna. Genoa che rimonta due gol, il Bologna si lecca le mani per una gara che aveva in controllo ma sfuggita nel finale.

Il Bologna fa la partita, sfiorando il vantaggio con Dominguez. Il Genoa prova a tenere e poi provare a ripartire. Ma non può nulla al 37′ quando Orsolini, con il marchio di fabbrica, il sinistro, trova il gol del vantaggio per i suoi. Nella ripresa, comincia meglio il Genoa, ma alla prima chance, trova il 2-0 il Bologna con Odgaard al 56′. Sinistro da fuori per il centrocampista che si insacca alle spalle di Leali.

Il Genoa sembra ormai con le spalle al muro ma arriva l’episodio che riapre il match. Al 73′, liscio di Casale, ne approfitta Pinamonti che con un piazzato di piatto riapre la contesa segnando il 2-1. Ci credono i padroni di casa che trovano il 2-2, ancora con Pinamonti al minuto 86. Un risultato quasi insperato, per come si era messa a un certo punto la gara. Genoa che prova anche a vincerla ma finisce in parità.

In classifica, si muove poco. Bologna a Como salgono a 9, Parma a 7, il Genoa a 6.

Foto: Instagram Pinamonti