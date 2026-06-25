Nico Paz: il Real Madrid vuole fare cassa. E il Como insiste per Palacios

25/06/2026 | 15:14:47

Lo scenario più probabile è quello che si è materializzato durante l’incontro a Madrid tra il Real e il Como rappresentato dal direttore sportivo Ludi. Lo scenario più probabile era quello di esercitare la recompra e di rimettere Nico Paz sul mercato. Il Real intende fare cassa all’interno di un mercato già molto dispendioso. Quindi ora il Como se vuole Paz deve acquistarlo, a prescindere dalla volontà del trequartista argentino di restare per un’altra stagione in Lombardia. La valutazione minima è di 55-60 milioni, un messaggio chiaro a chi vuole Paz. Compresa l’Inter che fin qui è stata alla finestra. Nel corso del summit il Como ha chiesto nuovamente la disponibilità per Cesar Palacios, centrocampista offensivo classe 2004.

Foto: sito Como