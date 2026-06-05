L’indiscrezione: Como, resiste Palacios. Garcia e Carvajal non sono piste concrete

05/06/2026 | 23:45:15

Il Como aspetta la decisione definitiva del Real Madrid per Nico Paz, nel frattempo ha messo gli occhi su un altro talento del club spagnolo. Stiamo parlando di Cesar Palacios, guardacaso stesse caratteristiche di Paz e situazione evidentemente collegata. Non ci sono grandi manovre e difficilmente ce ne saranno malgrado le recenti indiscrezioni per Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 sempre di proprietà del Real. Mentre l’esperto Carvajal, il terzino sul punto di lasciare Madrid dopo una vita per la scadenza del contratto, non è un nome in evidenza nella lista della spesa del Como. Piace invece molto Yan Couto del Borussia Dortmund, tuttavia non si tratta di un’operazione semplice.

foto sito real madrid