NICO PAZ, IL GIOIELLINO DEL REAL MADRID CHE È PRONTO A ESPLODERE NEL CALCIO CHE CONTA

Tra i molti giovani che tanto bene stanno facendo nella Fabrica Blanca (ovvero le giovanili del Real Madrid) c’è n’è uno in particolare che si sta mettendo particolarmente in mostra, al punto da far impazzire molti elementi della prima squadra dei blancos, a partire dal tecnico Ancelotti (che lo ha fatto giocare per 26 minuti nell’amichevole vinta per 3-2 contro il Milan è che parlò così di lui prima della partita dello scorso maggio contro la Real Sociedad: “Ha il potenziale per giocare in prima squadra. Sta molto bene. Sta facendo molto bene con Arbeloa nel Juvenil A e le volte che è stato utilizzato da Raúl con il Castilla ha fatto molto bene”) passando per Kroos (“È formidabile, questo ragazzo deve allenarsi con noi tutti i giorni”) Raul e Arbeloa: stiamo parlando di Nico Paz, centrocampista classe 2004 che milita nel Real Madrid Castiglia (la squadra B delle merengue) in Primera Federación. Con la Juvenil A, la squadra unger 19 dei blancos, ha vinto la Coppa del Re quest’anno. Il 19enne può giocare da mezzala e anche da trequartista. Nato a Santa Cruz da genitori argentini, ha iniziato la sua carriera nell’Atletico San Juan, poi nel 2016 è arrivata la chiamata del Real Madrid. Luis Rodrigues, il suo primo allenatore, parla così di Paz: “Ho detto ai miei amici che stavo allenando un futuro Pallone d’Oro, non ho dubbi. È stato 10 anni fa e sapevo che questo momento della sua convocazione sarebbe arrivato”. Paz è figlio d’arte – il padre Pablo ha giocato i Mondiali del ‘98 e ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi 1996 – e proprio come lui ha scelto di giocare per la Selección. Javier Mascherano, il CT dell’Under-20 dell’Albiceleste, ha provato a portarlo con se per il Mondiale di categoria, ma invano. Nel marzo dello scorso anno è stato convocato con i grandi dall’Argentina di Scaloni insieme a molti giovani, tra cui Soulé e Romero. Paz ha avuto la possibilità anche di fare una foto con Messi (anch’egli tra gli estimatori del giovane del Real) e di pubblicarla su Instagram. Lo scorso febbraio ha giocato il Sudamericano Sub-20, ovvero il torneo riservato alle nazionali sudamericane composte da giocatori che hanno al massimo 20 anni, ma non è andata bene per l’Argentina, che è uscita nella prima fase. Paz, quindi, è il fiore all’occhiello di questa nuova generazione che sta entusiasmando Valdebebas. Il giovane si allena spesso con i più grandi, e il suo talento non è passato inosservato. Il Real Madrid ha notato il suo talento e non ha perso tempo, tanto che lo scorso dicembre gli ha rinnovato il contratto fino al 2028. Ora, Nico Paz è pronto per esplodere nel calcio che conta, così da far vedere al resto del mondo di che pasta è fatto e il motivo per cui viene tanto elogiato da molte colonne del Real e non solo.

Foto: Instagram Nico Paz