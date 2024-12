Nico Paz: “I compagni mi hanno aiutato dopo il rigore sbagliato. Sono felice della reazione”

Nico Paz, attaccante del Como, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce.

Queste le sue parole: “Sì, è vero che ho fallito il rigore, ma ho cercato di rialzare la testa e continuare. I miei compagni mi hanno aiutato molto, mi hanno dato la spinta per continuare. Patrick Cutrone mi aveva detto che avrei segnato e l’ho fatto. Sono contento per la vittoria e per aver lasciato i tre punti in casa. All’inizio è stato brutto perché comunque ho sbagliato il rigore. Poi però ho alzato la testa, non ho pensato all’errore. I miei compagni mi hanno aiutato tantissimo e ovviamente sono contento sia per il gol che per i tre punti”

Sui primi mesi in Italia: “Sì, sì, ho visto che qui mi stanno supportando molto. La verità è che qui a Como ho trovato un ambiente ideale, mi supportano molto, con la squadra mi trovo benissimo, la città è perfetta. Sono molto contento di come sta andando questa stagione e con la voglia di fare ancora di più”.

Sul clima in spogliatoio: “Sì, i tifosi ci hanno sempre sostenuto, sono sempre stati con noi in trasferta e in casa. Li possiamo solo ringraziare. Noi adesso dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita tutti insieme: squadra, staff, società e tifosi”.

Foto: Instagram Paz