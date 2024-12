Nico Paz e Cutrone: il Como batte 2-0 il Lecce

Il Como batte 2-0 il Lecce facendo un grande balzo in classifica allontanandosi dalle zone calde. Molto meglio i padroni di casa che per larghi tratti della partita hanno condotto il gioco, sfiorando il vantaggio in più di un’occasione nel primo tempo. La chance più importante è arrivata senza ombra di dubbio al 31′ con Nico Paz che ha fallito un calcio di rigore assegnato giustamente per un fallo di Baschirotto su Cutrone. Dagli undici metri il numero 79 dei lariani ha scelto la soluzione centrale ma Falcone è riuscito a respingere con i piedi.

Nico Paz però si fa perdonare nella ripresa e sblocca la partita al 49esimo minuto. Il fantasista del Como si è fatto perdonare il rigore fallito nel primo tempo spedendo in fondo al sacco il pallone con una conclusione dal limite dell’area: tiro non potente ma preciso, Falcone si allunga ma non ci arriva.

Il Como raddoppia a poco più di dieci minuti dalla fine col quinto gol in campionato di Patrick Cutrone. Su una conclusione di Van der Brempt, respinta non impeccabile di Falcone: bravo il centravanti comasco ad avventarsi per primo sul pallone e a chiudere la gara. Termina 2-0 per i lombardi. In classifica il Como sale a 18 punti, scavalcando proprio il Lecce che resta a 16.

Foto: sito Como