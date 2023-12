Nico Gonzalez sui social: “Esagerando un pochino”. Fiorentina in ansia per le sue condizioni

Nico Gonzalez è stato costretto ad abbandonare il campo ieri nel match di Conference League contro il Ferencvaros per un problema ai flessori della coscia destra. L’argentino, sui suoi profili social, si è immortalato in stampelle, scrivendo: “Esagerando un pochino”. Il club viola e i suoi tifosi rimangono in ansia per le sue condizioni.