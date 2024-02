Nico Gonzalez sbaglia dal dischetto, la Fiorentina domina e ribalta la Lazio con Kayode e Bonaventura (2-1)

La Fiorentina vince 2-1 al Franchi contro la Lazio, decide la rete di Bonaventura. Partono fortissimo i viola con i primi 25′ che sono un assoluto dominio dei ragazzi di Vincenzo Italiano. Una superiorità, però. che la Fiorentina non è riuscita a concretizzare anche per merito di Ivan Provedel. Al 17′ la prima grandissima occasione per i padroni di casa con Beltran che serve Nico Gonzalez, il numero 10 la piazza ma Provedel con guizzo la tocca e devia il pallone sul pallone. Sulla ribattuta si avventa Bonaventura per il più facile dei tap-in, ma Casale salva il risultato con una grande scivolata. Al 23′ arriva anche il palo colpito da Andrea Belotti sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra. Al 40′ arriva un altro palo sul calcio d’angolo calciato da Biraghi. Ma è la Lazio a trovare la rete del gol, al 45′, alla prima occasione con Luis Alberto. La ripresa si apre sulla falsa riga della prima frazione di gioco. Al 55′ Nico Gonzalez si mette in proprio e prova a sorprendere Provedel con un tiro potente dalla distanza, ma la conclusione sorvola di poco la traversa. Al 60′ è ancora Provedel a rendersi protagonista con un bel intervento sul colpo di testa di Ranieri. Un minuto dopo la Fiorentina concretizza il dominio e trova la rete con Kayode che sfrutta al meglio il cross di Belotti e insacca il gol del 1-1. Prima rete in Serie A per il terzino viola.Al 65′ recupero alto della Fiorentina, Beltran serve Belotti che si gira in area di rigore prima di essere atterrato da Casale. Dal dischetto si presenta Nico Gonzalez che colpisce il palo, secondo errore dal dischetto per l’argentino (aveva già fallito dal dischetto contro l’Inter). La Fiorentina insiste e al 68′ arriva il gol del vantaggio: Sottil serve Beltran che calcia dal limite dell’area, Provedel respinge e Bonaventura insacca. Si abbassano i ritmi. Sarri prova a ridisegnare il suo attacco: fuori Immobile e Felipe Anderson, dentro Pedro e Castellanos. I biancocelesti provano a spingere, i viola abbassano i ritmi cercando di addormentare la partita. Al 94′ Vecino ci prova, ma il suo tentativo sorvola di molto la porta difesa da Terracciano. Termina così al Franchi 2-1, la Fiorentina ribalta la Lazio. E si porta a quota 41 punti al settimo posto, sorpassando proprio i biancocelesti a quota 40.

Foto: Instagram Fiorentina