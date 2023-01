Nico Gonzalez risponde a Casale: parità tra Lazio e Fiorentina (1-1). Traversa di Milenkovic al 93′

Parità tra Lazio e Fiorentina: termina 1-1 all’Olimpico. La partita si sblocca dopo appena 8′, con i biancocelesti che trovano il vantaggio dopo una mischia in area di rigore con Nicolò Casale, che vince il duello con Milenkovic e con un tocco di punta beffa Terracciano, rimasto immobile. Dopo un check del VAR per possibile tocco di mano, il gol è stato confermato. I viola provano a reagire, ma gli uomini di Sarri si difendono con ordine. Italiano prova a dare la scossa: fuori Kouamé, dentro Saponara. E la scossa arriva. Al 49′ arriva il pareggio viola con una grande conclusione da fuori area di Nico Gonzalez. Cresce la Fiorentina e sfiora il vantaggio con Jovic, ma è bravo Provedel a chiudere la porta. Si alzano i ritmi della partita, Sarri inserisce anche Ciro Immobile. E pochi minuti dopo è subito il centravanti biancoceleste a farsi vedere in avanti, ma il suo tiro si spenge sul fondo. Al 91′ arriva una grande occasione per i viola, ma Zaccagni è provvidenziale a chiudere in scivolata su Ikoné. Ma non è finita, grande anticipo di Igor a centrocampo, allarga su Saponara ma Provedel non si fa sorprendere sul proprio palo. Calcio d’angolo per i viola, spizza Barak e sul pallone che attraversa l’area si avventa Milenkovic che c’entra la traversa a pochi passi dalla porta.

Foto: Fiorentina Instagram