Nico Gonzalez può lasciare il Barcellona, il Porto è in pole position

In casa Barcellona bisogna definire il futuro di Nico Gonzalez. Il centrocampista blaugrana, quasi sicuramente, dirà addio alla formazione di Xavi per ottenere più minutaggio. Secondo quanto riportato Il Mundo Deportivo, il club favorito per acquisire il calciatore sarebbe il Porto. La società portoghese vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto, il Barcellona vorrebbe assicurarsi il contro riscatto.

Foto: Twitter Barcellona