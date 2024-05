Nico Gonzalez, prima doppia cifra in Serie A

Con la rete siglata al Monza nell’ultimo turno di Serie A, l’attaccante argentino è arrivato in doppia cifra. Approdato alla corte viola nell’estate del 2021, il numero 10 viola ha deliziato i suoi tifosi con giocate di classe e contribuito a portar la Fiorentina in due finali lo scorso anno (Coppa Italia e Conference League) e a giocare la prossima, sempre di Conference League, il 29 maggio. Il primo anno, ha collezionato ben 7 gol e nella stagione successiva 6. Quest’anno, con ancora due giornate ancora da giocare, Nico Gonzalez è a quota 10 reti. È decisamente la sua miglior stagione realizzativa in Serie A.

Foto: Instagram Fiorentina