Nico Gonzalez: “Ho trovato un gruppo bellissimo, fin dal primo giorno”

Nico Gonzalez si è presentato in conferenza stampa, qualche giorno dopo il suo primo gol (in Champions) con la maglia della Juventus. “Quanti gol? Mi piacerebbe fare di più dell’anno scorso, ma sono un ragazzo positivo. Scudetto? Siamo la Juventus, dobbiamo pensare partita dopo partita. Calendario intasato? Per noi è bellissimo, tante partite fanno bene alla squadra: dobbiamo riposare, dormire bene e mangiare bene. Mi sono ritrovato in un gruppo bellissimo, di bravi ragazzi, fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire uno di loro. La Juve mi ha impressionato tanto, ho parlato con i miei compagni argentini che hanno giocato qui, mi hanno raccontato l’organizzazione che c’è qui. Thiago Motta? Voglio ringraziarlo per la fiducia che mi dà. La partita di sabato contro il Napoli? Vogliamo un risultato positivo, lavoriamo allenamento dopo allenamento e dobbiamo pensare così”.

Foto: X Juventus