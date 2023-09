Nico Gonzalez: “Felice per il rinnovo, fosse per me resterei per sempre”

Dopo l’ufficialità del suo rinnovo con la Fiorentina fino al 2028, Nico Gonzalez ha parlato così ai canali ufficiali viola: “Sono felice. Stare qui con questa maglia e in questa città è bellissimo. Se fosse per me rimarrei tutta la vita (ndr: ride). Sono felice e devo dire grazie al direttore ed al presidente, ma anche ai miei compagni ed al mister. Quello che è successo in passato lo lascio lì, ho fatto bene ultimamente ma adesso penso al Frosinone, è troppo importante. Sono felice di essere qui a Firenze con questa maglia, sono stato felice fin dal primo giorno. Il numero 10? L’ho detto già, non gioco per il numero, gioco per la maglia e non guardo indietro. La più pesante però è la nove, sono sicuro. Ma sono contento perché i tifosi hanno apprezzato questa scelta“.

Foto: Instagram Fiorentina