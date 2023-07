Nico Gonzalez: “Dobbiamo provare a ripetere la scorsa stagione. Raggiungere le finali e stavolta vincere qualcosa”

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha parlato al canale ufficiale della società viola, soffermandosi sulle aspettative per la prossima stagione.

Queste le sue parole:” I nuovi? Mi trovo bene. Ancora ho fatto solo due allenamenti con la squadra ma li ho trovati bene. Dobbiamo lavorare, mancano tre settimane all’inizio del camponato, dobbiamo proseguire stando tranquilli”.

Conosceva già Arthur Melo?“No, ma dato che parla spagnolo ed è brasiliano, c’è un legame stretto tra noi sudamericani. L’ho conosciuto sulla porta, è una bravissima persona”.

Che impatto con il Viola Park? “Un altro mondo, hanno fatto un lavoro perfetto. Sono contento dei primi allenamenti, il mister sa che sono rientrato da poco. Voglio continuare così, a Firenze mi trovo bene”.

Che si aspetta da questa stagione? “Tanto, di fare come l’anno scorso, arrivando in fondo, alle finali. Vorrei che ci ripetessimo, lasciando la vita sempre in campo. Mi sento carico. Sperando poi di vincere qualcosa”.

Foto: Instagram Fiorentina