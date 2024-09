Nico Gonzalez: “Di Maria il mio idolo. Un sogno segnare con la maglia della Juve”

Nico Gonzalez si è presentato in conferenza stampa, qualche giorno dopo il suo primo gol (in Champions) con la maglia della Juventus. “Sono contento, era un sogno segnare con questa maglia, era il momento giusto anche per vincere la partita. Noi sappiamo cosa fare, abbiamo un’idea chiara su cosa fare in campo, è quello che chiede il mister. Vogliamo giocare bene a calcio, mettere la palla a terra, portare risultato positivo, come gruppo abbiamo un’idea chiara, quella di stare uniti e compatti. Io come eventuale vice Vlahovic? Lavoriamo ogni giorno. Di Maria per me è un idolo, in campo e fuori, dal primo giorno si è comportato con me come una persona normale. Durante la Copa America non ho parlato di mercato, in vacanza ho pensato che quando arriva la Juventus non devi pensare”.

Foto: X Juventus