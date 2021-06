Nico Gonzalez saluta: “A Stoccarda accolto da tutti a braccia aperte, sarò per sempre grato”

Nico Gonzalez saluta i suoi tifosi dello Stoccarda tramite un lungo post su Instagram. Il neo acquisto della Fiorentina, ha voluto dedicare qualche parola a tutti coloro che hanno creduto in lui: “Non volevo andarmene senza esprimere i miei sentimenti , sono stati tre anni molto intensi quello che è successo in questa bella città di Stoccarda dove tutti mi hanno accolto a braccia aperte ospitando un ragazzo di 20 anni che faceva i suoi primi passi nel calcio internazionale, i cambiamenti non sono facili e tanto meno in giovane età, sia il club che ogni persona con cui mi sono relazionato, mi ha fatto sentire protetto e accompagnato , tocca a me seguire la mia carriera e fare un altro passo, voglio ringraziare profondamente tutti e ciascuno di coloro che compongono questo immenso club, in questo tempo con voi, mi hanno sono arrivate buone e cattive cose, me ne vado con la tranquillità di lasciare il Vfb Stuttgart al posto che merita per la sua ricca storia in Bundesliga. È arrivato un giocatore di calcio professionista nel 2018 e da oggi sarò un fan del Vfb Stuttgart per sempre, grazie grazie grazie tanto!!”

