Niclas Füllkrug: la storia di un bomber sottovalutato, sempre più decisivo

Ancora determinante in un momento decisivo, ormai non fa quasi più notizia: quando entra segna. E’ questo il destino di Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca, autore del gol del pareggio contro la Svizzera, quasi allo scadere. Il classe 1993 è sicuramente lontano dal calciatore tutto talento e qualità e forse è anche per questo che non viene annoverato tra i grandi attaccanti del panorama europeo, e perciò sottovalutato. La sua storia è quella di un giocatore che si è “costruito” da solo ed ha raggiunto l’apice negli ultimi anni. Il suo tratto distintivo è sicuramente il dente mancante, a cui deve anche il suo soprannome “Lucke”, ovvero buco. Niclas è il classico attaccante che bada alla sostanza, e negli ultimi anni i numeri sono dalla sua parte. In stagione con il Borussia Dortmund sono 16 i gol e 10 gli assist, aveva lasciato il segno anche in finale di Champions ma per sua sfortuna in fuorigioco. Quando conta Niclas sa farsi trovare pronto e segnare in qualsiasi modo. E pensare che due anni fa era in Zweite Liga, adesso è il capocannoniere dell’Europeo…

Il classe 1993 inizia a giocare nelle giovanili del Ricklingen, per poi dividere la propria carriera tra Werder Brema (giovanili e prima squadra), Greuther Furth, Norimberga ed Hannover. La stagione della svolta arriva proprio con la maglia del Werder due anni fa, quando segna 19 gol nella seconda divisione diventando difatti l’eroe della promozione nella massima divisione tedesca. Nella stagione successiva si ripete anche in Bundesliga mettendo a referto 16 reti e rendendosi protagonista di ottime prestazioni al punto da convincere il Dortmund a sborsare 17 milioni di euro per averlo in squadra. Prima di ciò arriva anche la convocazione in Nazionale, con cui giocherà il Mondiale nel 2022, siglando due reti in 3 partite ( una ogni 69′). Si sta ripetendo anche in questo campionato Europeo: 2 reti in 3 partite (una ogni 76′) alimentando i suoi incredibili numeri con la Nazionale ( 9 gol e 1 assist in 13 partite). Negli ultimi anni spesso si parlava di carenza di attaccanti centrali per la Germania, ecco… adesso lo hanno trovato.

