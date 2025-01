NICCOLÒ FORTINI, IL TALENTO TOSCANO IN PRESTITO ALLA JUVE STABIA

Nato e cresciuto a Camaiore, in Toscana, Niccolò Fortini è uno dei giovani sui quali bisogna porre molta attenzione. Una vita nelle giovanili della Fiorentina nelle quali il giovane terzino sinistro si è imposto per la sua velocità, la sua tenacia, la sua capacità di trovare la via del gol, ma soprattutto la sua duttilità. Parliamo di un calciatore che ha ricoperto diversi ruoli partendo da quello di terzino, passando per esterno di centrocampo e trequartista, fino ad arrivare a svolgere il compito di esterno d’attacco. Non un caso che il giovane classe 2006, nell’annata 2023-2024, sia arrivato a sedersi in panchina con la prima squadra, sotto la guida sapiente di mister Vincenzo Italiano. Nonostante ciò, a mancare è stato l’esordio in Serie A che, almeno per il momento, è rimandato. Il giovane terzino sinistro, infatti, all’inizio della stagione corrente è stato mandato in prestito alla Juve Stabia, ma questo non gli ha fatto di certo dimenticare tutta la pre-season svolta con la maglia Viola, ai comandi di Raffaele Palladino. “Il mister mi ha portato anche in tournée in Inghilterra, e inoltre mi ha messo titolare in due partite, facendomi entrare in quasi tutte le amichevoli. Lo ringrazio, è un allenatore con cui devi sempre andare forte”, ha raccontato Niccolò Fortini.

Un’emozione unica per un ragazzo giovanissimo che, in un batter d’occhio, si è ritrovato catapultato ad allenarsi e giocare con coloro che, fino a qualche giorno prima, erano dei colossi inarrivabili. Come raccontato anche dal giovane terzino, il giocatore che più gli è stato accanto e lo ha accompagnato in questa sua esperienza tra i grandi, prima di salutare momentaneamente la piazza Viola, è stato Mandragora. Niccolò Fortini, che ci si creda o no, ha ancora ampi margini di miglioramento e ha tutta una carriera davanti che lo potrebbe portare anche nella Nazionale maggiore. Non è un caso, infatti, la chiamata da parte della Nazionale U19. Certo è che la strada è ancora lunga, ma se Niccolò vorrà veramente arrivare ai massimi livelli dovrà seguire la filosofia di mister Palladino con il quale: “devi sempre stare sul pezzo”.

Un insegnamento che Fortini sembrerebbe aver preso come sua formamentis e la dimostrazione arriva anche dai numeri collezionati fino a oggi con la maglia della Juve Stabia. Niccolò, infatti, ha servito ben 3 assist in 15 presenze ed è alla ricerca costante del 1° gol nella seconda divisione italiana. Un ottimo punto di partenza e che rispetta a pieno l’emozione iniziale per il suo arrivo. “Ho stimoli altissimi, negli ultimi giorni di mercato sono arrivato a Castellammare in prestito. Una piazza incredibile. Nella trasferta a Frosinone c’erano 2500 tifosi. Gli ultimi tre mesi sono stati incredibili”, aveva commentato il calciatore classe 2006.

E poi ci sono gli idoli. Modelli ai quali guardare per sognare, ispirarsi e, magari, rubare anche qualcosa con gli occhi. “Sicuramente Calafiori è già un punto di riferimento per noi giovani”, aveva commentato Niccolò Fortini. Un giocatore tormentato dagli infortuni, soprattutto nel periodo trascorso con la Roma, e che è riuscito a reinventarsi anche lontano dai riflettori della Capitale. Un esempio di come nella vita di ostacoli ce ne siano molti, ma sta nel cuore di ognuno trovare la forza e il modo di superarli. Adesso per Niccolò la sfida più grande sarà farsi notare in Serie B per tentare il balzo nella massima divisione italiana, magari trovando l’esordio proprio con la maglia della Fiorentina.

FONTE: Instagram Niccolò Fortini