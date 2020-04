Nicchi: “Arbitri più a rischio dei calciatori, per riprendere voglio garanzie”

Intervenuto a La Domenica Sportiva, il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi ha commentato la possibile ripresa del campionato: “Sento parlare di tutto come se il campionato iniziasse domani e non ho sentito fare proposte serie riguardo il mondo arbitrale. – ha detto – Noi siamo pronti, gli arbitri sono rispettosi delle disposizioni, stanno lavorando tecnicamente in video conferenza con gli organi tecnici, ma prima di passare alla fase due c’è da preoccuparsi: gli arbitri sono i più a rischio perché si muovono da soli, con i treni, gli aerei, frequentano aeroporti, stazioni. Bisogna ponderare tutto perché non si possono mandare gli arbitri allo sbaraglio senza garanzie. VAR? Ci sono tante cose da valutare attentamente. Ripartire è quello che auspichiamo tutti, ma l’obiettivo è non mettere a rischio nessuno.”

Foto: FIGC.it