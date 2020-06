Nicchi: “Arbitri carichi, vogliono essere protagonisti. Porte chiuse creano clima surreale”

Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Gli arbitri hanno dimostrato di essere pronti. Hanno lavorato secondo i piani personalizzati di allenamento durante questi mesi. E ora sono carichi, vogliosi di essere i protagonisti in senso positivo di una ripartenza che dopo tante vicissitudini porti tutti ad amare sempre più il calcio, che come si è visto è mancato a tutti.”

“Quando li ho sentiti, dopo queste tre partite, i nostri arbitri mi hanno manifestato una grande emozione per il fatto che si giocava e si arbitrava in un ambiente surreale: è più difficile farlo in uno stadio vuoto che di fronte a 80 mila persone.”