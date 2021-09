Niang si presenta al Bordeaux: “Qui per rilanciare la mia carriera”

M’Baye Niang, fresco acquisto del Bordeaux, si è presentato in conferenza stampa al nuovo club. Queste le parole dell’ex attaccante di Milan e Torino: “Sono qui per rilanciare la mia carriera, voglio mantenere un profilo basso e allenarmi bene. È una grande opportunità, un progetto molto bello. Proverò a portare in campo anche il mio carattere, spero di trovare poco a poco il mio posto nel gruppo ma sarà il campo a dettar legge. Dovrò essere efficiente”.

Sulla trattativa: “Il Bordeaux però era la mia scelta numero uno. Ogni giorno mi sentivo al telefono con Costil, che mi ha parlato bene del club e del progetto, anche parlare con Admar (Lopes, il dt, ndr) mi ha rassicurato”.

Foto: Twitter Bordeaux