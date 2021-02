Niang-Genoa: i messaggi social e un punto di non ritorno

M’Baye Niang, attaccante del Rennes, nei giorni scorsi aveva aperto completamente al Genoa, lasciando forti indizi sui suoi profili social. L’operazione, che sembrava destinata a una rapida definizione, è adesso in una fase di stand-by, la tendenza è alla fumata nera anche per problemi di formula e di commissioni.

Nel mercato mai si può dire fino alla fine, ma la situazione oggi è questa. Non a caso il Genoa ha sondato altre piste, come quelle non concretizzatasi per Sowe.

Foto: Twitter Niang personale