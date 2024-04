Niang: “Felice del gol, ma l’importante era la vittoria. Il gruppo è unito, dobbiamo continuare così”

M’Baye Niang, attaccante dell’Empoli, ha parlato a Dazn dopo il successo contro il Torino.

Queste le sue parole: “Sono molto contento. Dobbiamo lavorare tanto di squadra. Che faccio gol io o un altro, l’importante è che la squadra vince”.

Non è che chiederai a Nicola di partire sempre dalla panchina? “Oggi ero molto arrabbiato di stare in panchina, ma il mister ha avuto ragione. Dobbiamo parlare per fare il meglio per la squadra”.

Qual è la tua missione? “Aiutare la squadra, la città e la società a raggiungere il loro obiettivo. Darò il massimo, poi vediamo alla fine. Dobbiamo continuare così”.

Il gruppo è forte? “Molto forte, non era facile. Stanno lottando per l’alta classifica, quando vieni a Empoli devi vincere. Siamo stati bravi a dare una risposta importante”.

Foto: twitter Empoli