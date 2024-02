Niang: “Era importante non perdere. Salvezza? Abbiamo il nostro destino in mano”

M’Baye Niang, attaccante dell’Empoli, decisivo questo pomeriggio grazie ad un gol su rigore che ha permesso ai suoi di pareggiare per 1-1 nel derby toscano di Serie A con la Fiorentina, ha parlato poco fa ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:

“Due gol consecutivi? Era una partita molto importante, abbiamo incontrato una bella squadra. Oggi era importante non perdere perché venivamo da quattro partite non perse e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e dobbiamo continuare così facendo tanti punti per salvarci. Oggi ho fatto 45 minuti e presto sarò al mio top. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo conquistare tanti punti e adesso siamo usciti dalla zona retrocessione che nel calcio è una cosa difficile e importante. Abbiamo il nostro destino in mano.”

Foto: Twitter Empoli