Dopo la brutta sconfitta per 3-0 in casa contro l’Atalanta, l’esterno offensivo del Napoli, Cyril Ngonge, ha voluto lasciare ai social le sue parole cercando di caricare la squadra: “Alziamoci e continuiamo a lavorare. Forza Napoli Sempre”, scrive Ngonge su Instagram. Un messaggio in vista della prossima sfida del 7 aprile contro il Monza di Raffaele Palladino.

Foto: Instagram Ngonge