Ngonge: “Sono stati mesi complicati, ma il duro lavoro ora sta pagando”

Cyril Ngonge, attaccante del Verona, ha parlato del momento degli scaligeri.

Queste le parole al sito del club: “Quella con il Cagliari è una vittoria molto importante, soprattutto per una squadra come la nostra che dall’inizio della stagione sta lavorando tanto. Abbiamo passato dei mesi complicati, ma ora possiamo dire che il lavoro sta portando i suoi risultati. Sapevamo che questa era una sfida molto importante, ma penso che oggi abbiamo fatto una prestazione intelligente e soprattutto di squadra, che ha portato i suoi frutti. Sono orgoglioso della squadra e di quello che abbiamo fatto stasera. È stata una partita difficile. Nel primo tempo non dovevamo prendere gol ed era importante restare calmi e aspettare il momento giusto. Nell’intervallo il mister ci ha detto di restare concentrati e cercare di sfruttare le occasioni che ci si sarebbero presentate, e così abbiamo fatto.Quella contro la Salernitana sarà un’altra partita importante, lo sappiamo, dovremo avere lo stesso atteggiamento di oggi. Giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi e sarà importante dare il massimo come oggi”.

Foto: twitter personale