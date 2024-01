Cyril Ngonge è volato subito in Arabia Saudita per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra, impegnati nelle sfide di Supercoppa. L’attaccante belga ha rilasciato le prime dichiarazioni in un video pubblicato dal profilo Instagram del Napoli: “Ciao a tutti, sono contento di essere al Napoli. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio, forza Napoli sempre”.

Foto: Instagram SSC Napoli