Ngonge risponde alla perla di Pedro: parità tra Hellas Verona e Lazio (1-1)

La prima occasione per sbloccare la gara arriva ai padroni di casa, al 18′, con Ngonge che impegna Provedel dal limite, la respinte del portiere è corta e finisce sui piedi di Doig che da due passi calcia incredibilmente alto. La gara si accende dopo il 25′ con i padroni di casa che creano due pericoli nel giro di un minuto, mentre la Lazio ha una fiammata con Immobile che però calcia alto da buona posizione. È sempre l’Hellas ad andare più vicino al gol con Depaoli che al 37′ trova lo spazio giusto per un tiro a giro dal limite su cui Provedel si supera in tuffo. Quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi sullo 0-0 arriva il lampo di Pedro: lo spagnolo riceve un pallone dentro l’area da Cataldi, controlla e poi si gira in un fazzoletto e quasi spalle alla porta batte Montipò con una parabola imparabile. Immediata la risposta degli uomini di Zaffaroni nella ripresa con Ngonge che trova il suo primo gol in Italia alla sua prima da titolare. L’Hellas alza il ritmo e per due volte sfiora il vantaggio: prima Lazovic colpisce un palo dal limite, poi Doig spara addosso a Provedel in uscita da ottima posizione. L’Hellas continua a produrre più gioco cercando sempre la verticalizzazione sia per vie centrali sia soprattutto sulla sinistra, mentre il palleggio della Lazio fatica a scardinare una squadra che è molto corta, attenta e aggressiva. Ma a pochi secondi dal fischio finale i biancocelesti sfiorano il vantaggio con un tacco di Zaccagni da due passi, ma l’azione è fermata per un fallo di Casale in proiezione offensiva.

Foto: Instagram Hellas Verona