Ngonge riacciuffa il Genoa al 90′! Al Maradona termina in parità tra i fischi dei tifosi azzurri (1-1)

Parità al Maradona! Ngonge risponde a Frendrup al 90′: 1-1. La prima occasione al Maradona la costruisce Kvaratskhelia, ma Martinez neutralizza senza troppi problemi il tentativo del georgiano. Immediata la risposta del Grifone con Retegui che impegna Meret alla risposta in due tempi. Al 27′ è ancora Meret a rendersi protagonista con la parata sul tentativo – ancora – di Retegui. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è per i padroni di casa con la penetrazione in area di rigore di Di Lorenzo che scarica per Kvaratskhelia, ma De Winter devia in angolo il tentativo dell’esterno degli Azzurri. A inizio secondo tempo il Genoa passa al Maradona contro il Napoli. Messias strappa a destra e imbuca per Retegui, contrastato dal tocco di Natan. La palla però diventa buona per Frendrup al limite dell’area: conclusione di prima intenzione del centrocampista rossoblù, Meret sfiora ma non riesce a evitare lo 0-1. Mazzarri ridisegna il Napoli in cerca del pareggio: fuori Politano e Traoré, dentro Lindstrom e Ngonge . Al 73′ gli Azzurri sfiorano la rete del pareggio con l’incornata di Anguissa su calcio d’angolo, ma il suo tentativo sorvola di poco la traversa difesa da Martinez. Mazzarri inserisce anche Raspadori al posto di Simeone. Il Napoli ci prova ma il Genoa resiste fino al 90′, quando Ngonge trova la rete del pareggio dopo la sponda di Di Lorenzo. Finale incandescente al Maradona con il Napoli che si riversa in avanti a caccia della rete del vantaggio. Ma Napoli e Genoa si dividono la posta in palio. E il Maradona sottolinea il suo disappunto, fischiando gli uomini di Mazzarri al termine della gara.

Foto: Instagram Ngonge