Ngonge-Napoli, al via le visite a Villa Stuart. Tempistica rispettata

Oggi e non ieri, tempistica perfettamente rispettata. Cyril Ngonge è arrivato a Villa Stuart, al via le visite mediche con il Napoli. Vi avevamo raccontato che ieri aveva svuotato gli armadietti e che c’era stato il via libera del Verona, in modo da permettergli di raggiungere Roma per gli esami strumentali con il suo nuovo club. Nella serata di lunedì vi avevamo svelato la svolta, raccontando i contatti a sorpresa di domenica tra De Laurentiis e Setti, in quelle ore si parlava soltanto di Fiorentina. Ma rispetto al club viola il Napoli ha presentato un’offerta irrinunciabile da 20 milioni più un paio di bonus. Affare fatto, adesso le visite.

Foto: Instagram Ngonge