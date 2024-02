Ngonge: “La mia prima impressione su Napoli è stata molto buona, sia sui tifosi che sulla città. Vi svelo chi era il mio idolo da bambino”

Cyril Ngonge, attaccante belga del Napoli arrivato nella scorsa finestra di mercato dall’Hellas Verona, si è raccontato a 360° in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club azzurro. Tanti i temi toccati, a partire dal sua gioventù fino ad arrivare all’inizio della sua avventura azzurra: “Sono di Bruxelles, in Belgio. sono un attaccante di destra, una seconda punta. Ho cominciato a giocare quando avevo sei anni, in Belgio. Ho fatto 8 anni all’Anderlecht, poi altri 5 al Club Brugge. Dopo sono andato in Olanda, al PSV e al Groningen, poi lo scorso anno al Verona e oggi sono qui. Quando ero piccolo il mio idolo era Cristiano Ronaldo, ma quando sono cresciuto e ho cominciato a guardare diversi giocatori più simili a me è diventato Neymar.

Impressione sui tifosi? Ho avuto la possibilità di incontrare alcuni tifosi, sono stati molto carini con me, volevano una foto. La mia prima impressione è stata molto buona, sia sui tifosi che sulla città. Io sono molto casalingo, mi piace stare da solo e giocare alla Playstation. Non sono un tipo difficile: casa e Playstation. Il mio piatto preferito è un piatto congolese, che prepara la mia nonna. E’ riso col pollo, ma ci sono anche altre cose.”

Foto: Twitter SSCNapoli