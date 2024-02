Ngonge: “Incredibile segnare per questo grande club”

Cyril Ngonge ha parlato ai microfoni di DAZN dopo avere segnato il primo gol al Maradona con la maglia del Napoli: “Difficile descrivere le emozioni, è incredibile segnare in questo stadio per questo grande club. C’era voglia di vincere insieme, abbiamo fatto una bella partita ma mancavano gli ultimi metri. Sono entrato con la voglia di cambiare questa partita. Il Verona è stato bravo ma era importante fare i tre punti, sono molto pesanti per noi. Cerco di portare qualcosa in più al gruppo, io mi impegno per dare il massimo”.

Foto: Instagram Napoli