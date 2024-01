Ngonge, in agenda nuovi contatti tra Fiorentina e Verona

Cyril Ngonge è un nome concreto, come anticipato, per la Fiorentina. E dopo la prima offerta da 8 milioni, ci saranno molto presto nuovi contatti con il Verona. Il desiderio è quello di regalare un altro esterno offensivo a Italiano, considerato che Nico Gonzalez è infortunato, Sottil anche, Kouame in Coppa d’Africa e si avverte la necessità di avere un altro specialista. Ngonge piace molto a Italiano, la Fiorentina può decidere di aumentare l’offerta.

Foto: Instagram Verona