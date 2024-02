Ngonge e Kvara-meraviglia: il Napoli ribalta il Verona (2-1)

Il Napoli soffre ma riesce a battere il Verona in rimonta per 2-1. Succede di tutto nel secondo tempo tra Napoli e Verona. I padroni di casa subito pericolosi con la zampata da due passi del Cholito Simeone, neutralizzata da Montipò. La squadra di Baroni gioca molto meglio rispetto al primo tempo, e al 70’ la sblocca con il gol di Coppola su punizione di Suslov: palla in mezzo e stacco di testa del centrale del Verona che figlia il suo primo gol in Serie A. I cambi di Mazzarri cambiano la partita: Montipò è costretto ancora una volta agli straordinari, con la parata sul destro ravvicinato di Mazzocchi e il successivo tiro a botta sicura di Jasper Lindstrom. Lo stesso Lindstrom sarà decisivo con l’assist per il primo gol azzurro di Cyril Ngonge, proprio contro il suo Verona. Kvara-show nel finale con un super gol da fuori area: anticipo convinto di Mazzocchi nella trequarti del Verona e serve Kvaratskhelia che in un fazzoletto se la aggiusta e calcia, piazzandola all’incrocio dei pali. Napoli che rimane aggancia la Roma al sesto posto con 35 punti, il Verona non riesce ad allungare sulla zona retrocessione rimanendo terzultimo.

Foto: Kvaratskhelia Instagram