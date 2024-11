Ngonge: “Di Napoli mi ha impressionato l’amore per il calcio. Lukaku? Per me è come un fratello”

Intervistato dalla emittente ufficiale del club, Radio CRC, Ngonge ha raccontato del suo impatto con Napoli e del suo rapporto coi compagni di squadra, Lukaku nello specifico.

“Politano e Neres sono forti con le loro qualità ed io con le mie. Lukaku è un calciatore che ha grande personalità e quando vedi la sua carriera provi rispetto per lui. Lukaku? Come calciatore e come persona ha un grande peso ed è un fratello per tanti. Per me ancora di più, perché lo conosco da quando ero piccolo. È importante avere una persona come lui nello spogliatoio. Le polemiche arbitrali? Le decisioni degli arbitri non mi interessano, io faccio la mia partita e se fanno interventi sbagliati lo vediamo dopo. L’impatto con Napoli? Di Napoli mi ha impressionato l’amore per il calcio. Lo senti sempre, ma quando lo vivi da vicino è ancora più straordinario. La passione di tutte queste persone è incredibile, non lo vedi in altre città. Sono andato al Murales di Maradona, ho girato un po’ la città: è una città che vive e questo mi piace tanto. Mi piace anche andare in giro ed essere vicino ai tifosi. Quando sono in famiglia o con gli amici, passeggio per la città”.

Foto: Instagram Ngonge