N’Golo Kanté diventa il proprietario di un club belga

N’Golo Kanté è il nuovo proprietario dei un club del campioanto belga. Si tratta del Royal Excelsior Virton. Il centrocampista francese, che ha da pochi giorni lasciato il Chelsea per trasferirsi in Arabia Saudita, resterà dunque legato al calcio europeo, guidando quindi un club che milita nella terza divisione del Belgio. Una nuova avventura, per il francese, che continuerà comunque a giocare nella lega dell’Arabia Saudita.

Foto: twitter Chelsea