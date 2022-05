Neymar: “Voglio restare al PSG. Voci di addio? Nessuno mi ha comunicato nulla”

Neymar jr. vuole restare al PSG, nonostante dalla Francia arrivino voci di un possibile addio del brasiliano a Parigi.

Intervistato da Oh my goal, il brasiliano non ha dubbi su quale sarà il suo futuro.

Queste le sue parole: “Felice per il rinnovo di Mbappé. E’ un fuoriclasse e ci darà una grande mano per raggiungere gli obiettivi in futuro. Il mio futuro? La mia intenzione è quella di restare al Paris Saint-Germain. Come commento le voci di un possibile addio? Nessuno mi ha comunicato nulla. Io sto bene, voglio vincere”.

Foto: Twitter PSG